Заморозки и снег вернутся на Южный Урал

В выходные в Челябинской области ожидают заморозки и снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на субботу на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснением, небольшие, местами умеренные, на юго-востоке до сильных дожди, на севере с мокрым снегом.

Температура ночью 0, +5, местами заморозки до -5 градусов. Днем облачно с прояснением, местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Температура воздуха +10, +15, в горах до +7 градусов. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы до 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 26 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью 0, +5, местами до -5 градусов, днем – 14-19 градусов выше нуля. Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду.

Следующая неделя начнется небольшими дождями и грозами. Температура ночью +4, +9 градусов, днем – 19-24 градуса выше нуля. Ветер южный 4-9 метров в секунду.

В Челябинске завтра переменная облачность, ночью небольшой дождь. Температура в ночь на 25 мая 0, +2 градуса, местами заморозки до -2. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов выше нуля.

В воскресенье ночью синоптики обещают 0, +2 градуса, днем +16, +18. В понедельник потепление продолжится: ночью ожидается +6, +8, днем – 21-23 градуса выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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