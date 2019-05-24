Пожилой южноуралец сбил школьницу на переходе

В Челябинской области пенсионер на иномарке переехал школьницу на пешеходном переходе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел в городе Юрюзань Катав-Ивановского района возле дома №67 по улице Советская.

70-летний водитель, управляя автомобилем «Хенде Крета» при движении на спуск, не пропустил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 13-летнюю девочку. ДТП попало на камеру видеорегистратора автомобиля, пропускавшего пешеходов.

На съемке видно, как несколько человек, дождавшись, когда они окажутся в зоне видимости движущихся машин, начинают переходить дорогу. Но по какой-то причине один из автомобилей не останавливается. В итоге школьницу сначала отбрасывает на капот, потом она падает на дорогу. После этого машина виновника протаскивает ее несколько метров сначала под днищем, а затем – одним из задних колес, за которое она зацепилась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован», – кратко сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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