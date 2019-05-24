Челябинского застройщика, рассердившего главу региона, отправили в СИЗО

Челябинского предпринимателя Александра Сребрянского отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 24 мая 2019 года Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Александру Сребрянскому на срок 2 месяца, т.е. до 23 июля 2019 года.

«По результатам проведенной в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области процессуальной проверки по заявлениям участников долевого строительства многоквартирных домов Курчатовского района Челябинска, а также материалам, направленным прокурором района, установлено, что руководство ООО СК «Радуга» путем обмана и злоупотребления доверием, сознательно сообщив участникам долевого строительства заведомо ложные сведения о сроках окончания, не завершив в установленные сроки строительство, не передав участникам долевого строительства помещения в соответствии с условиями договоров долевого участия в строительстве, действуя через аффилированные организации, похитили денежные средства участников долевого строительства при возведении 7 многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне №51 жилого района №11 Краснопольской площадки», – рассказали в надзорном ведомстве.

По результатам поведенных проверочных мероприятий 22 мая в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По подозрению в совершении преступления 23 мая был задержан Александр Сребрянский.

Кроме того, в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области расследуется уголовное дело по фактам хищения неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом», ООО СК «Радуга» денежных средств принадлежащих более одной тысячи участников долевого строительства при возведении 22 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Челябинска и Копейска Челябинской области, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе предварительного следствия установлено, что конечным бенефициаром этих компаний также является Сребрянский, который в период строительства жилых многоквартирных домов лично и через доверенных ему лиц руководил деятельностью строительных организаций, назначая на должность руководителей фирм близких знакомых, родственников, сотрудников подконтрольных ему организаций для создания видимости деятельности самостоятельных юридических лиц.

Ранее Сребрянскому предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, предусмотренных той же статьей.

Напомним, ранее глава области Алексей Текслер высказал недовольство действиями Александра Сребрянского, всячески уклонявшегося от общения с региональным правительством по поводу строительства проблемных домов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.05.19

Пожилой южноуралец сбил школьницу на переходе. / Заморозки и снег вернутся на Южный Урал. / Неуклюжие решения: власти ставят жирный крест на обманутых дольщиках. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»