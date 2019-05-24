В Центральном районе Челябинска ограничат движение автотранспорта

В Центральном районе Челябинска на две недели ограничат движение автотранспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ограничения вводятся в связи с работами по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

Движение будет ограничено с 27 мая по 12 июля на пересечении улиц Свободы и Труда, а также по улице Труда на участке от улицы Красноармейской до улицы Пушкина.

Челябинск, Виктор Елисеев

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