В Копейске четверо детей сорвались в карьер. Выплыли не все

Экстренные службы ищут ребенка на акватории карьера в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в карьере вблизи поселка Бажово Копейского городского округа.

По предварительным данным, несколько детей приехали на велосипедах на карьер. Во время игры на обрывистом берегу четыре ребенка оказались в воде. Трое выбрались самостоятельно, поиски четвертого, мальчика, продолжают сотрудники экстренных служб.

В поисковых работах на акватории карьера задействованы силы и средства Копейского пожарно-спасательного гарнизона, Специализированной пожарно-спасательной части, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам, полиции и скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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