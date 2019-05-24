К борьбе за кресло главы Копейска допустили кандидатов без высшего образования

Все без исключения претенденты на пост мэра Копейска прошли в следующий тур.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 июня состоялось предварительное заседание конкурсной комиссии по выборам главы Копейска. По итогам совещания принято решение допустить все 10 кандидатов к следующему туру.

Напомним, на пост мэра пригорода Челябинска заявились копейский предприниматель Алексей Виноградов, учитель истории местной школы Данил Плотников, копейчанин Анатолий Тимофеев, предприниматель Роберт Шаерман и депутат местного собрания от партии «Справедливая Россия» Григорий Жаднов, эко-активист из Челябинска Дмитрий Закарлюкин, депутат Родниковского сельского поселения от ЛДПР Андрей Соснин, пенсионер МВД Георгий Невский, замглавы Чебаркульского городского округа по городскому хозяйству Юрий Заневский и врио главы Копейска Андрей Фалейчик.

Кстати, ранее стало известно, что у двух кандидатов нет высшего образования, что не позволяет им занимать должность градоначальника. Но комиссия зачем-то решила пропустить их в следующий этап, на котором все претенденты должны будут представить свои социально-экономические программы. Впрочем, согласно положению о работе конкурсной комиссии, их можно снять и на втором этапе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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