Южноуральские металлурги вкладываются в проекты малого и среднего бизнеса

ММК софинансирует проекты малого и среднего бизнеса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске компания приступила к софинансированию проектов, реализуемых резидентами ООО «ММК-Индустриальный парк».

Софинансирование со стороны ПАО «ММК» предоставляется на конкурсной основе для создания нового или расширения существующего производства. Доля софинансирования составляет до 30% от суммы проекта, но не более 15 миллионов рублей.

Первым воспользовалась данным финансовым инструментом для расширения и локализации своего производства компания «Теплоприбор Экспресс Анализ» – резидент индустриального парка, запустивший в марте 2017 года на площадке парка производство одноразовых датчиков для анализа температуры и химического состава жидкой стали. Потребителями этой продукции являются все крупнейшие металлургические предприятия России.

«Софинансирование – это важный стимул и знак доверия для предприятий, решивших организовать или расширить промышленное производство в Индустриальном парке ММК, – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. – Резиденты Индустриального парка уже пользуются инструментами региональной поддержки, действует лояльная арендная ставка: всего 66 рублей за квадратный метр в месяц, что вдвое ниже средней арендной ставки в Магнитогорске».

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров, со всей инженерной инфраструктурой, развитой железнодорожной сетью – здесь созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. «ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот – обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль. На сегодняшний день на площадке находятся 26 резидентов.

Детальная информация об Индустриальном парке ММК находится по ссылке www.mmk.ru/indpark.

Челябинск, Виктор Елисеев

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