Власти Челябинска раскритиковали работу ЦКС во время субботников

В мэрии Челябинска заявили о системных замечаниях по проведению весенней санитарной уборки города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновникам не стоит ждать благодарности по итогам весенней кампании по уборке территории. Об этом заявил мэр Челябинска Владимир Елистратов.

В целом, администрация города довольна результатами субботников. Так, по словам начальника управления благоустройства Челябинска Владимира Жучкова, за период санитарной очистки вывезено 65 тысяч кубометров мусора. Всего в субботниках приняли участие порядка 100 тысяч человек. Но не обошлось и без нареканий.

«Есть системные замечания. Речь, в первую очередь, о придомовых территориях и контейнерных площадках. На придомовых территориях нужно будет поработать над взаимодействием крупных и мелких управляющих компаний. С ЦКС надо будет поработать по поводу корректировки и отработки графиков вывоза, потому что хромает как бы система», – отметил чиновник.

Со стороны глав районов критика работы регионального оператора в сфере оборота твердых коммунальных отходов. «Усложняло проведение субботников некачественное выполнение работ по сбору и вывозу мусора региональным оператором – ООО «ЦКС». Контейнеры на территории района зачастую были переполнены ТКО. На территориях, прилегающих к контейнерным площадкам, регулярно образовывались ненормативные накопления мусора, что влекло дополнительные функции контроля и понуждения со стороны администрации района», – заявил глава Советского района Владислав Макаров.

В итоге, несмотря на выполнение намеченных работ, по итогам весенней санитарной уборки, как говорится, «остался осадочек». «Работа проведена серьезная и большая. Но остался в головах определенный негатив. Вначале нас поругали – потом через три дня мы всё сделали. Хотя работа была проведена в необходимом объеме, потрачены средства. Хотелось бы, чтобы в следующем году работа была скорректирована так, чтобы делали все сразу, до появления информации в интернете и СМИ», – подвел итог Челябинска Владимир Елистратов.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.05.19

Экологический протест в России. Готовы ли активисты объединяться?. / Мэр Челябинска не захотел говорить об увольнении «главного по дорогам». / Южноуральские металлурги вкладываются в проекты малого и среднего бизнеса. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»