На Южном Урале стартовали ЕГЭ

В Челябинской области стартовали ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в регионе 27 мая начался основной период ЕГЭ. Первыми экзаменами станут география и литература, которые напишут более тысячи человек.

Единый государственный экзамен по географии в этот день планируют сдавать 262 участника, а на ЕГЭ по литературе зарегистрировались 937 человек. Еще один участник будет сдавать литературу в форме государственного выпускного экзамена.

«На ЕГЭ по географии в этом году зарегистрировались всего 2% участников ГИА-11. Тем не менее, в Челябинской области количество выбирающих данный предмет постепенно растет. По сравнению с прошлым годом число зарегистрировавшихся на экзамен возросло на 50 человек, на 100 человек – по сравнению с 2017 годом», – отметила начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

27 мая будет организована работа 24 пунктов проведения экзаменов. Продолжительность написания работы по географии составит ровно 3 часа, по литературе – 3 часа 55 минут.

Участникам ЕГЭ по географии предстоит выполнить 27 заданий с кратким ответом и семь заданий – с развернутым. На экзамене разрешено пользоваться линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором.

Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей. В первой содержится 16 заданий, 12 из которых с кратким ответом и четыре – с развернутым. Во второй части требуется написать сочинение на одну из четырех предложенных тем.

«В 2019 году на участие в ГИА-11 зарегистрировались 16 тысяч человек. Среди них почти 15,7 тысяч сдают экзамены в форме ЕГЭ и 300 – в форме ГВЭ. Русский язык напишут 15,3 тысячи человек, математику – 15,1 тысячи. Среди предметов по выбору традиционно наибольшее количество участников планируют сдавать обществознание – 7,5 тысяч человек», – прокомментировала исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

С расписанием ЕГЭ и ГВЭ году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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