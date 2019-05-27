Задел рукой провод: в Челябинской области погиб подросток

В Челябинской области проводится проверка по факту гибели14-летнего подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 25 мая на одной из улиц города Бакал Саткинского района было обнаружено тело 14-летнего подростка.

По данному факту проводится доследственная проверка. По предварительным данным, подросток с товарищем забрались на теплотрассу, проходящую на высоте более 2 метров от уровня земли, и шли по ней. В месте пересечения теплотрассы с линией электропередач, подросток задел рукой высоковольтный провод, получив смертельную травму.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасной эксплуатации электросетей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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