В Копейске нашли тело подростка, погибшего, спасая детей

Со дна карьера копейского поселка подняли тело подростка, погибшего 24 мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спасательная операция в поселке Бажово Копейского городского округа завершена. Тело подростка, утонувшего, спасая детей, найдено. Об этом сообщил один из участников поисков.

Напомним, сообщение о происшествии в карьере вблизи поселка поступило вчера, 24 мая, на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Челябинской области. Позднее стало известно, что несколько подростков приехали к карьеру на велосипедах и увидели, что на сыпучем берегу водоема играют дети лет десяти.

От опасных игр школьников берег начал обрушаться, и в воду упали два ребенка. Подростки бросились спасать малышей, однако, выбраться они смогли не все.

Экстренные службы и волонтеры организовали поиски. Они осложнялись тем, что видимость в воде карьера была практически нулевой, а вода слишком холодной. Наконец, сегодня в 12:55 тело подростка обнаружили и подняли на берег.

Следственное управление СКР по Челябинской области продолжает доследственную проверку по факту трагического происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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