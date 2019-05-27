Южноуральским подросткам предлагают поработать на кладбище

В Магнитогорске городская служба трудоустройства предложила подростку поработать на кладбище.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оригинальные вакансии учащимся магнитогорских школ предлагает областное казенное учреждение «Центр занятости населения города Магнитогорск». Об этом рассказала жительница Магнитки в социальных сетях.

«Племянник, ученик 8 класса, обратился в Центр занятости населения по поводу работы на лето. Ребенку предложили работу по уборке территории на кладбище!!! Вы там в своём уме? Взрослых рабочих при безработице найти не можете? Или им платить не хотите? Чья больная голова додумалась до такого?!!" – поделилась эмоциями горожанка.

Впрочем, возмущение жительница Магнитогорска не нашло понимания среди ее земляков. «Скажите спасибо, что вообще работу предложили. Что, вообще, в этом плохого? – с недоумением прокомментировал её запись один из магнитогорцев. – Насколько знаю, многие школьники там подрабатывают, да и платят не плохо».

К тому же, как выяснилось, практика привлечения подростков для уборки кладбищ насчитывает не один год. «А что такого? Я сам в 13 лет работал там же. А в 14 дворником. Ничего», – рассказал горожанин.

Некоторые магнитогорцы даже пустились в философские рассуждения. «А что такого в кладбище? Вы ж просто приезжаете туда, чтобы на могилках родни убраться. И ничего ужасного не происходит с вами. Наоборот, на кладбище есть повод подумать о быстротечности и важности жизни, о том, что жизнь одна, о том, что все мы рано или поздно окажемся там. А я считаю, что подобные размышления очень полезны подросткам, что эти мысли смогут немного горячую молодую голову остудить», – написала одна из жительниц города.

Хотя были среди комментаторов и те, кто согласился с возмущением автора поста. «Согласна с автором! Какие-то рамки должны быть, это не место для детей и подростков! Взрослые, и то не все согласятся. Считаю, что первый трудовой опыт не должен быть в таком месте. Что, мало других территорий в городе?" – поддержала горожанку еще одна жительница Магнитки. «Все дети разные. Может возникнуть психотравма. Возраст нежный. Я вот трупов не боюсь, но и не хожу на похороны и на кладбища. Это тоже результат травмы в подростковом возрасте», – вступился за автора поста магнитогорец.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.05.19

В Копейске нашли тело подростка, погибшего, спасая детей. / Задел рукой провод: в Челябинской области погиб подросток. / На Южном Урале стартовали ЕГЭ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»