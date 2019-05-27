В Челябинске разрешат купаться на шести пляжах

В Челябинске стартует купальный сезон.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, официальный купальный сезон откроется в городе в предстоящие выходные.

В этом году будут доступны для отдыха 15 пляжей на трех основных водных объектах города – озере Смолино, Первом озере и Шершневском водохранилище.

«Все места досугового пляжного отдыха предоставляются инвесторам по возмездному договору без предоставления земельных участков в аренду. 14 пляжей переданы в пользование инвесторам, а один пляж в поселке Смолино – администрации Советского района безвозмездно», – рассказал председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Сергей Чигинцев.

Отметим, что купание будет разрешено на шести объектах: пляжи «Белый парус» и «Ясень», городской пляж на Шершнях, «Солнечный берег», «Прибой» на озере Смолино и «Восточный берег» на Первом озере. На девяти объектах купание запрещено: «Русские забавы», пляжи по улицам Бирская 4-ая, Василевского, Бобруйская, Хуторная и переулок Дачный. Запрет введен в связи с наличием гидротехнических сооружений или несоответствием нормам качества воды, на данных пляжах будут установлены таблички «Купание запрещено».

«На данный момент комитет прорабатывает вопрос о создании муниципального учреждения, которое будет обеспечивать работу мест массового отдыха населения на водных объектах, в случае, отсутствия инвестора на те или иные территории отдыха», – добавил Чигинцев.

28 и 29 мая комиссией из различных ведомств запланированы выезды на места отдыха, после этого документы будут направлены в ГИМС МЧС России по Челябинской области для получения акта технического освидетельствования пляжей.

Управлением по безопасности жизнедеятельности населения города организованы мобильные посты как на водных объектах, так и на суше, для патрулируют мест, запрещенных и разрешенных для купания. Кроме того, всего в этом году за безопасностью на воде будут следить 78 матросов-спасателей.

«Еще один очень важный момент – 35 общепринятых горожанами мест, в том числе карьеры, на которых запрещено плавать, так как на них практически невозможно организовать места купания. По данным объектам будут также ежедневно патрулировать мобильные группы, с воды и на суше. На нарушителей будут составлять протокол с обязательным привлечением полиции», – рассказал начальник управления по безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев.

Перечень мест, запрещенных для купания, можно скачать здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.05.19

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