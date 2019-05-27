В Челябинской области экс-начальницу почтового отделения признали виновной в присвоении 155 тысяч

В Увельском районе бывший начальник почтового отделения осуждена за присвоение 155 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Увельский районный суд признал 40-летнюю женщину виновной присвоении чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что жительница района, занимая должность начальника отделения почтовой связи поселка Каменский, в период с ноября 2018 по январь 2019 года присваивала деньги, переданные земляками в счет оплаты полученных посылок.

Похищенными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению, причинив ФГУП «Почта России» ущерб на общую сумму свыше 155 тысяч рублей.

Преступление было выявлено в результате внутренней служебной проверки, проведенной руководством почтамта.

С учетом признания вины, раскаяния в содеянном, частичного возмещения ущерба, отсутствия судимостей, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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