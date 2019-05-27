В Челябинске поймали снисходительного грабителя

В Челябинске полиция задержала грабителя, делившегося добычей с пострадавшими.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Центральный» обратилась 51-летняя горожанка.

Женщина рассказала, что у дома по улице Коммуны неизвестный выхватил из её рук сумку, в которой находились сотовый телефон и денежные средства. После этого злоумышленник предложил челябинке вернуть на выбор деньги или мобильник. Она выбрала деньги, и после их возврата молодой человек скрылся с места происшествия с похищенным сотовым телефоном.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОП «Центральный» УМВД России по Челябинску задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель, 1997 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж).

В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к совершению еще пяти аналогичных преступлений, совершенных им на территории города в мае текущего года. По данным фактам ранее в отделах полиции «Металлургический» и «Ленинский» возбуждены уголовные дела.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Часть похищенного имущества изъята полицейскими у подозреваемого.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений на территории города Челябинска.

В связи с чем, гражданам, пострадавшим от действий подозреваемого, либо ставшим свидетелями его противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части Управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14, 02, либо непосредственно в районный отдел полиции, по месту совершения преступления. Заявления от граждан принимаются круглосуточно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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