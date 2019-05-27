Три человека погибли в ДТП с перевертышем на южноуральской трассе

В Челябинской области в лобовом столкновении погибли три человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагическая авария произошла в минувшее воскресенье, 26 мая, в Красноармейском районе 26 мая.

«Водитель «Лада Калина» 1980 года рождения при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения в запрещенном для этого месте, – цитирует «Первый областной» сотрудников УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области. – Произошло столкновение с «Нивой» под управлением мужчины 1964 года рождения. Водитель «Лады», водитель «Нивы» и его пассажирка погибли».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшей аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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