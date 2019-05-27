В Сатке до полусмерти избили выпускницу после празднования «последнего звонка»

В Челябинской области одноклассник жестоко избил выпускницу, отказавшуюся от «продолжения банкета».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в старой части Сатке в день «последнего звонка» у девятых классов.

Как рассказала мать пострадавшей девушки, после официальной части девятиклассники решили отпраздновать знаменательное событие в доме у одноклассника. Через некоторое время девушки решили покинуть вечеринку. Осталась лишь одна из них.

«Когда позвонила ей на телефон, она ответила, что всё – уже идёт, – цитирует женщину «Саткинский рабочий». – В итоге, когда она попрощалась, один из парней – её одноклассник – через пару домов догнав её, позвал обратно в дом! Когда моя дочь отказалась вернуться, получила сильнейший удар кулаком в лицо. Упав на землю, она сказала: «Не трогай, отпусти меня». Но он продолжал её избивать дальше».

Даже теряя сознание, девушка чувствовала, что озверевший подросток продолжает бить ее по голове. Едва живую выпускницу обнаружили прохожие. Ее заметили благодаря яркой куртке. Иначе, опасается мама школьницы, дочь могла истечь кровью.

Сейчас девушка находится в отделении травматологии местной больницы. Она уже назвала имя своего обидчика. В подробностях шокирующего происшествия разбирается полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

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