В Челябинске предложили поставить памятник безголовому главе

Челябинцам предложили установить памятник безголовому главе для воспитания чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с оригинальным предложением выступил актер Дмитрий Варфоломеев. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в социальных сетях.

53-летний горожанин сам называет себя «бродячим актером», был корреспондентом и ведущим нескольких программ на местных телеканалах, зарабатывает на жизнь в образе Деда Мороза и даже участвовал в шоу известного клоуна Вячеслава Полунина.

«У власти нет никакой ответственности, на данном этапе наша власть не подконтрольна народу, как написано в Конституции и все прекрасно об этом знают», – заявляет челябинец. Чтобы изменить ситуацию, он предлагает в качестве первого шага установить памятник «Безголовому главе». И после отставки каждого следующего градоначальника или главы региона решать всеобщим голосованием, не стоит ли переименовать монумент в честь только что ушедшего чиновника.

«Это мы можем сделать только все вместе – вернуть институт общественного порицания. Поэтому я начинаю сбор средств на проект и обращаюсь ко всем, кто заинтересован в честности власти, в развитии своего региона. Власть должна нести ответственность за свои действия», – подчеркивает Дмитрий Варфоломеев.

Напомним, ранее жители Челябинской области крайне жестко критиковали предыдущего губернатора Бориса Дубровского. Однако больше всего челябинцев возмущает невозможность контролировать деятельность городских властей. Мэра Челябинска горожане даже не выбирают. И никакой ответственности перед жителями областного центра он не несет. Видимо, именно поэтому челябинские чиновники начали замечать, что в городе есть какие-то проблемы лишь после того, как челябинцы начали жаловаться на них на официальной странице в соцсетях главы региона Алексея Текслера.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 27.05.19

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