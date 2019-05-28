В Челябинске врач осужден за виртуальную диспансеризацию

В Челябинске врач осужден за хищение средств, предназначенных для оплаты диспансеризации горожан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал врача-терапевта МАУЗ ГКБ №9 виновным в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения.

В суде установлено, что мужчина в 2017-2018 годах, работая в должности участкового врача-терапевта, внес в карточки учета заведомо ложные сведения о прохождении диспансеризации 21 гражданами, которые ее фактически не проходили.

После чего обвиняемый незаконно получил деньги, направленные ТФОМС Челябинской области медицинскому учреждению для оплаты диспансеризации.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме, возместил ущерб, дело рассмотрено в особом порядке.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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