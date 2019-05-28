Замгубернатора Челябинской области исчез из официальной повестки

Экономический вице-губернатор Челябинской области исчез из официальной повестки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров перестал появляться на мероприятиях, организованных аппаратом губернатора и правительства региона.

Чиновник охладел к своим обязанностям едва ли не в первый месяц после отставки с поста главы региона Бориса Дубровского и назначения на его должность Алексея Текслера. Практически все эксперты заявили, что со сменой губернатора Руслан Гаттаров не сможет удержаться на посту заместителя руководителя области по экономике.

Чиновник все реже стал появляться на правительственных мероприятиях, а вопросы, которыми ранее предпочитал заниматься лично, перепоручал подчиненным. Несколько раз Гаттаров манкировал участием в заседаниях правительства и совещаниях главы региона с руководителями муниципалитетов. Правда, в первую зарубежную поездку (в Китай) Алексей Текслер взял Руслана Гаттарова с собой. Это можно было расценить как шанс чиновника остаться в новой команде. Но вместе они приняли участие лишь в выставке «Экспо Шелковый путь». После этого глава региона вернулся в Челябинскую область, решив не ехать вместе с замом на форум глав регионов стран – участниц ШОС.

После этого об отставке Гаттарова заговорили открыто. На посту экономического вице-губернатора его должен сменить Иван Куцевляк. По некоторым данным, он уже взял на себя значительную часть функций, выполнявшихся ранее Русланом Гаттаровым.

Что касается будущего Руслана Гаттарова, оно остается туманным. Первоначально эксперты не исключали возвращения его в верхнюю палату российского парламента. Однако, теперь ясно, что ни губернатор, ни законодательное собрание не готовы делегировать его в сенат. Позднее появилась информация о возможности перехода политика в аппарат Госдумы. Теперь поползли слухи, что Гаттаров до сих пор не смог найти место в госструктурах и уже начал поиск должности в частных корпорациях.

Интересно, что после смены главы региона практически затихли разговоры о возможности перехода Руслана Гаттарова в одно из федеральных министерств.

Челябинск, Виктор Елисеев

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