В Челябинской области девушку-подростка зарезали на лестничной площадке

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, вечером 27 мая в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске обнаружено тело 17-летней девушки с ножевыми ранениями.

Следственными органами СКР региона по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По предварительным данным, ножевые ранения ей нанес знакомый в ходе ссоры, после чего скрылся.

В настоящее время следователями СК и сотрудниками полиции проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к совершению преступления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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