Южноуралец, устроивший смертельные «покатушки», отправится в колонию

В Челябинской области суд огласил приговор бизнесмену, «выронившему» из кузова авто 23-летнюю знакомую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня Кыштымский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено 9 июля 2018 года по требованию прокурора города.

В суде установлено, что ночью 30 июня прошлого года после вечеринки, сопровождавшейся распитием спиртного, водитель автомашины «Фольксваген», оборудованной кузовом для перевозки грузов, посадил в кузов несколько девушек и устроил «покатушки» по Кыштыму. На одной из улиц, после совершения маневра, одна из находившихся в кузове девушек, 1995 года рождения, выпала на проезжую часть и получила травмы не совместимые с жизнью.

При оформлении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кыштымский» проведено освидетельствование водителя автомашины, установлен факт его нахождения в момент совершения дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с общественным резонансом, расследование уголовного дела производилось следователем отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.

При рассмотрении уголовного дела в суде подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме, раскаялся, добровольно возместил представителю потерпевшей моральный и материальный ущерб в 3 миллиона рублей.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчина лишен права управления транспортными средствами в течение трех лет года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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