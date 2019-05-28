На ЧМК пожарные два часа боролись с пожаром

В одном из цехов Челябинского меткомбината вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание произошло сегодня днем на улице 2-ая Павелецкая, на территории кислородно-компрессорного цеха.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило в 13:15. Пламя распространилось на площади 10 квадратных метров. Однако, несмотря на незначительную площадь горения, полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 15:40.

По предварительным данным, причиной пожара стало повреждение газовой трубы. Погибших и пострадавших нет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 28.05.19

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