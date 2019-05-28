В Челябинской области отец год насиловал дочь-подростка

На Южном Урале отец-одиночка год насиловал свою дочь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующая история стала известна полиции после бегства дочерей от «любящего» папаши. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Извращенец в одиночку воспитывал шестерых детей. «Со стороны всё выглядело ок: папа-герой, дети обуты и без особых проблем. Реальность была намного жёстче: мужчина насиловал собственную 14-летнюю дочь и приставал к её старшим сёстрам», – пишут авторы канала. Кошмар продолжался год.

Все открылось после того, как глава семейства прочитал переписку старших дочерей. Оказалось, что в свои 18-20 лет девушки уже потеряли невинность. Рассвирепевший папаша жестоко избил дочерей. В этот же день они сбежали к тёте, рассказав ей о том, что на самом деле творилось в семье «отца-героя». Оправившись от шока, женщина обратилась в полицию. В настоящее время насильник задержан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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