Девятиклассника из Челябинской области поймали со шпаргалкой на ОГЭ по русскому

В Челябинской области девятиклассник попался со шпаргалкой на ОГЭ по русскому языку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, в регионе сегодня 34,5 тысячи выпускников девятых классов написали экзаменационную работу по русскому языку. При этом 31,7 тысячи школьников сдавали предмет в форме основного государственного экзамена, и почти три тысячи – в форме государственного выпускного экзамена.

«Всего в Челябинской области было задействовано 183 пункта проведения экзаменов ОГЭ и 128 пунктов ГВЭ. Везде мероприятие завершилось без технических сбоев. В ходе выполнения работы у одного из участников была обнаружена шпаргалка. Обучающийся был удален с экзамена, результаты аннулированы», – прокомментировал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Напомним, экзамен по русскому языку является одним из обязательных предметов для получения аттестата в девятом классе. Школьникам необходимо также сдать математику и еще два предмета по выбору.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для получения аттестата достаточно сдать два обязательных экзамена.

Добавим, что работа по русскому языку состояла из трех частей: изложения, сочинения и 13 заданий с кратким ответом. Продолжительность ОГЭ составила 3 часа 55 минут (235 минут).

Со своими результатами школьники смогут ознакомиться не позднее 11 июня в своих общеобразовательных организациях.

Расписание ОГЭ и ГВЭ-9 в 2019 году доступно на сайте официального информационного портала государственной итоговой аттестации.

По всем интересующим вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обратиться по телефону «горячей линии» +7 (351) 263-25-17.

Челябинск, Виктор Елисеев

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