Дела опального экс-губернатора Михаила Юревича объединили в одно производство

Следователи объединили уголовные дела, фигурантом по которым проходит бывший глава Южного Урала Михаил Юревич.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», с именем бежавшего в Великобританию бизнесмена, бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича связаны четыре уголовных дела. Два из них были возбуждены еще в бытность Юревича главой региона.

Это так называемое «медицинское» дело – первоначально его фигурантами стали министр здравоохранения Челябинской области и один из ближайших к Юревичу Виталий Тесленко, главврач областной больницы №4 Михаил Шуховцев и заместитель главврача санатория «Кисегач» Иван Сорокун. Речь шла о многомиллионных откатах за победу в тендерах на обеспечение медицинских учреждений оборудованием. Позднее в рамках расследования были задержаны предприниматель Владимир Волошин и начальник управления материальных ресурсов области Эрнест Каримов. Еще один бизнесмен – Александр Москалюк, бывший ранее шофером Юревича – скрылся от следствия за границей.

Во время следствия Виталий Тесленко заявил, что лично передавал Михаилу Юревичу взятки на общую сумму в 27 миллионов рублей. Об этом стало известно уже после отставки губернатора.

Еще одно дело – о клевете на председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина. Здесь фигурантами первоначально выступали так же люди из ближайшего окружения экс-губернатора. Оно было связано с жестким противостоянием команды Юревича и группы предпринимателей и политиков, названных оппонентами «калининской семьей». Главного судью региона также попытались связать с этой «семьей». Но кончилось это делом о клевете, отставкой первого вице-губернатора Олега Грачева и, как считает ряд экспертов, политическим крахом самого Юревича. По мнению следователей, заказчиком клеветнической кампании против судьи также мог быть Михаил Юревич.

Наконец, после отставки политика с поста губернатора было возбуждено уголовное дела об откатах на теме «дорожной революции». По мнению следствия, Михаил Юревич получил за масштабное переустройство дорожной сети 3,4 миллиарда рублей. Помимо него, фигурантами дела являются его младший компаньон Вадим Белоусов, теща Белоусова Маргарита Бутакова и директор московского представительства ОАО «Макфа» Андрей Чуркин. При этом Бутакова и Чуркин первоначально обвинялись в посредничестве при передаче взятки Юревичу. Позднее дело выделили в отдельное производство, переквалифицировав по статье «Получение взятки».

Теперь все эти дела, а также дело о незаконном хранении оружия (дома у Михаила Юревича нашли коллекционный пистолет XIX века) объединены в одно производство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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