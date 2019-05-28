Алексей Текслер утвердил региональную составляющую национального проекта «Жилье и городская среда»

Правительство Челябинской области под председательством главы региона Алексея Текслера утвердило основные целевые показатели региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда». На Южном Урале до 2024 года будет реконструировано 795 общественных пространств, расселено более 188 тыс квадратных метров аварийного жилищного фонда, а также ежегодно будут расти темпы жилищного строительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Южный Урал занимает 39 место в России по строительству жилья: в 2018 году введено 0,437 квадратных метра на душу населения. Это на 7,6% больше, чем показатели 2017 года (данные РИА «Рейтинг»).

«Национальный проект «Жилье и городская среда» на территории Челябинской области разработан во исполнение 204-го Указа Президента РФ и должен обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком. Набор инструментов и механизмов для решения задачи нам понятен. Это жилищная ипотека и масштабное жилищное строительство. Мы должны активно включиться в федеральный проект «Жилье», чтобы со всем стройкомплексом России увеличить у себя в области объемы жилищного строительства в полтора раза, то есть строить более двух миллионов квадратных метров жилья ежегодно. Время до 2024 года есть, но это небольшой срок, если учитывать сегодняшнюю ситуацию на рынке жилья», – подчеркнул Алексей Текслер.

По словам исполняющего обязанности заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля, федеральный проект «Жилье» является составляющей национального проекта «Жилье и городская среда». Главная его цель – увеличение объема жилищного строительства в целом по стране к 2024 году до 120 млн кв. метров в год. Для Челябинской области в паспорте федерального проекта запланировано в 2019 году построить 1,3 млн квадратных метров, и в последующем ежегодно наращивать темпы жилищного строительства. На сегодняшний день общая площадь возводимого жилья в регионе составляет более 2,3 млн кв. метров, на стадии строительства находится 481 многоквартирный дом.

Основной упор в финансировании строительства жилья Сергей Шаль предлагает сделать на проектную деятельность, то есть максимально исключить долевое строительство.

«Сегодня 287 строятся с привлечением средств дольщиков, – отметил Шаль. – С 1 июля нужно перейти на полное проектное финансирование. Но за счет тех объектов, которые по критериям, установленным Минстроем России, можно достраивать по старым условиям».

Особое место в реализации нацпроекта занимает федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

На 2019-2024 годы в рамках федерального проекта по переселению из аварийного жилья Челябинской области планируется выделить из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 7,2 млрд рублей, при софинансировании из областного бюджета более 300 млн рублей. Это позволит расселить 188,36 тыс. кв. метров аварийного жилья, обеспечить новыми квартирами 10,47 тысячи южноуральцев. В 2019 году на это выделяется 614,7 млн рублей, из которых 24,6 – областные средства, в 2020-ом – 701,6 млн рублей (28 млн из областного бюджета)», – поясняет Виктор Тупикин. И добавляет: расселение аварийного жилья в регионе так же ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области на 2014 – 2020 годы» за счет средств областного бюджета. В 2018 году муниципальным образованиям на эти цели была направлена финансовая помощь в объеме 1 млрд рублей. Аналогичные суммы предусмотрены на ближайшие 2 года.

«У нас в области такого жилья свыше 350 тысяч квадратных метров. Это, как мне думается, довольно сдержанная оценка, поскольку объемы такого жилья каждый год прирастают, иногда сразу и значительно. Миллиарда рублей в год на расселение требуемыми темпами не хватает. Этот вопрос придется решать», – подчеркнул Алексей Текслер.

Еще одной важной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» является федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», который в Челябинской области успешно реализуется с 2017 года: за два года благоустроено 241 общественное пространство и 1447 дворов. «Важно вовлекать людей в процесс развития городской среды. В рамках федерального проекта «Формирование городской среды» до 2024 года запланировано благоустроить 795 объектов общественного. Нужно четкое понимание, где и в каком приоритетном порядке эти объекты будут модернизированы», – отметил Алексей Текслер.

В 2019 году объем финансирования составит более 1,4 млрд рублей, что на треть выше уровня прошлого года. Данные средства направлены во все 43 муниципальных образования на благоустройство 344 дворовых и 167 общественных территорий, определенных по итогам общественных обсуждений с жителями. Нацпроект имеет пять целевых показателей. В результате его реализации должны возрасти доля городов с благоприятной средой, среднее значение индекса качества городской среды и доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 28.05.19

Дела опального экс-губернатора Михаила Юревича объединили в одно производство. / Россия вымирает, как в 90-е: естественная убыль населения ускоряется. / Девятиклассника из Челябинской области поймали со шпаргалкой на ОГЭ по русскому. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»