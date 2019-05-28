В Чебаркуле фирмы, отлученные от коммунальных сетей, продолжают собирать деньги с жителей

В уральском городе компании, лишенные коммунальных сетей по решению суда, продолжают оказывать услуги населению.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», система водоснабжения и водоотведения Чебаркуля оказалась в правовом тупике. Этому способствует, как минимум, нерасторопность городских и областных чиновников.

Напомним, скандал, приведший в итоге к аресту главы города Сергея Ковригина, разгорелся вокруг передачи сетей водоснабжения и водоотведения двум частным компаниями – ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» (ЧПВ) и ООО «Чебаркульское предприятие канализации» (ЧПК).

В 2016 году администрация выбрала именно эти фирмы, подконтрольные одному предпринимателю, в качестве гарантирующих поставщиков соответствующих коммунальных услуг. В тот же день они заключили договоры аренды муниципальных сетей с МУП «Теплоком». Подобный кульбит оспорил собственник предприятия, оказывавший услуги по водоснабжению и водоотведению раньше, и у которого администрация Чебаркуля волевым решением изъяла из пользования сети.

Челябинское УФАС сочло жалобу обоснованной и предписало расторгнуть договоры аренды с ЧПВ и ЧПК. А впоследствии было возбуждено уголовное дело в отношении мэра Чебаркуля Сергея Ковригина, которого обвинили в получении взятки за помощь частным фирмам в получении статуса гарантирующего поставщика.

В итоге 22 ноября прошлого года вступило в силу решение суда, лишившего ЧПВ и ЧПК права пользоваться коммунальными сетями и, соответственно, права на оказание соответствующих услуг населению. Но не тут-то было: платежки об оплате жители Чебаркуля до сих пор получают от частников.

Хотя учреждены два МУП, куда и переданы коммунальные сети водоснабжения и водоотведения. Только, вот загвоздка, министерство тарифного регулирования Челябинской области до сих пор не утвердило для новых предприятий тариф на оказание коммунальных услуг. А следовательно, работать они не имеют права.

Между тем, так как в ноябре прошлого года вовсю действовал отопительный сезон, эксперименты по смене поставщика были чреваты. Под этим соусом власти Чебаркуля и оставили фактическими исполнителями услуги все те же ЧПВ и ЧПК. Правда, сами же они уверяли, что все организационные вопросы можно будет решить за полтора месяца. Но ситуация не изменилась до сих пор.

В итоге антимонопольная служба уже дважды штрафовала ООО «Чебаркульское предприятие канализации» и ООО «Чебаркульское предприятие водоснабжения» за неисполнение предписания в срок. Но, видимо, штрафы частников не пугают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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