Школьника, спасенного копейским подростком, вновь заметили у злополучного карьера

Копейчане рассказали, что спасенные ценой жизни подростка дети, вновь видели на злополучном карьере.

Как сообщал уже «Новый День», трагическое происшествии в карьере вблизи поселка Бажово в Копейске случилось 24 мая.

Известно, что несколько подростков приехали к карьеру на велосипедах и увидели, что на сыпучем берегу водоема играют дети лет десяти. От опасных игр школьников берег начал обрушаться, и в воду упали два ребенка. Подростки бросились спасать малышей. По словам мамы погибшего подростка, ее сын прыгнул в воду и стал доставать из карьера малышей, а друзья помогали их вытаскивать школьников на берег. Детей спасти удалось, но самому парню выбраться на берег уже не хватило сил.

Тело пожертвовавшего своей жизнью ради спасения малышей искали три дня. Лишь вчера его подняли с глубины 32 метра.

Однако, маленьких участников ЧП трагедия ничему не научила. «Один из них так беспечно снова сегодня бегал там. Для чего мой сын его спас?.. Родители, берегите своих детей. Объясните: пусть они ценят жизнь, которую им подарили...», – с горечью написала в воскресенье, 26 мая, мать погибшего.

Завтра, 29 мая, молодого человека похоронят на Аллее Героев в Копейске. Прощание состоится в 15:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

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