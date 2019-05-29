Из-за неисправности отложен вылет рейса из Челябинска в Анталью

На 12,5 часов отложили вылет рейса из Челябинска в турецкую Анталью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт авиакомпании Red Wings в Анталью должен был вылететь из аэропорта «Челябинск» сегодня в 2:20 местного времени, однако полет отложили.

В настоящее время посадка на рейс № 4009 до Антальи завершена. Расчётное время вылета – 15:00 (ранее было указано 13:00).

По данным пресс-службы аэропорта, задержка связана с неисправностью воздушного судна. «Авиакомпания выполнила все положенные в таких случаях обязательства: всех пассажиров расселили в гостинице, часть из них предпочла дожидаться вылета дома», – рассказали в пресс-службе аэропорта, уточнив, что на рейс было продано 219 билетов.

Время вылета – предварительное, уточняют в аэропорте. Конечное время зависит от техников авиакомпании – от того, как как быстро они смогут прибыть, оценить состояние судна и решить вопрос.

Очевидцы сообщают, что ночь пассажиры вынуждены были провести в зале ожидания, и только около 8:00 прибыл автобус, доставивший их в гостиницу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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