Проблема чистого воздуха в Челябинске выносится на широкое обсуждение

В Челябинске обсудят вопросы взаимодействия общественности, контролирующих органов и промышленных предприятий для обеспечения чистоты атмосферного воздуха.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», круглый стол на тему «Чистый воздух в Челябинске: реальность и перспективы. Взаимодействие общественности, контролирующих органов и промышленных предприятий. Международные инициативы и опыт регионов» планируется провести во Всемирный день охраны окружающей среды – 5 июня. Мероприятие организовано по инициативе ряда общественных экологических организаций при поддержке программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ООН-Окружающая среда, ЮНЕП), а также заинтересованных ведомств.

«Цель мероприятия: используя международную и российскую нормативную базу, программные установки ФЦП «Чистый воздух», обсудить проблему качества воздуха в Челябинске, меры, принимаемые промышленностью и контролирующими органами, проекты общественного экологического мониторинга и контроля, просветительские проекты, и с учетом мирового опыта, опыта соседей по региону и других субъектов федерации – обозначить пути действий, направленных на ускорение решения проблемы чистого воздуха в мегаполисе, выработать тактику взаимодействия на ближайшую перспективу», – сообщили организаторы.

Среди участников Круглого стола и приглашенных:

• представители организаций ООН,

• территориальных управлений

• федеральной службы по надзору в сфере природопользования,

• федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,

• федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

• представители структур Правительства Челябинской области,

• представители научного экспертного сообщества,

• представители промышленных предприятий,

• члены общественных экологических организаций, в том числе – рабочей группы при администрации города Челябинска по охране окружающей среды, Центра содействия решению экологических проблем «Эко-Согласие» – ассоциированного члена Международной глобальной сети по борьбе с загрязнением IPEN, Челябинской региональной общественной организации развития экологической культуры «Сделаем», Челябинской региональной общественной экологической организации «Экологический консалтинг», Общественного движения под эгидой UNESCO «ERAECO», РОО «Уральская Экологическая Инициатива», движения «Челябинск-Дыши», движения «СтопГок», представителей НПО других регионов, СМИ.

Челябинск, Светлана Намская

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