Южноуралец, обманувший с приятелями страховые на 2,5 миллиона рублей, предстанет перед судом

В Челябинской области перед судом предстанет участник группировки, нагревавшей страховые на ОСАГО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении мошенничества в сфере страхования.

По версии следствия в 2016-2017 годах южноуралец совершил ряд мошенничеств в составе преступной группы, организуя фиктивные дорожно-транспортные происшествия. Так, в сентябре 2016 года мужчина с соучастниками на автодороге «Чебаркуль-Миасс» инсценировали ДТП, произведя столкновение между тремя автомобилями, за управлением которых они находились.

Аналогичным образом в указанный период совершили еще три дорожно-транспортных происшествия.

После имитаций ДТП аферисты обращались в органы ГИБДД Челябинской области с заявлениями о происшествиях, где давали заведомо ложные пояснения об обстоятельствах ДТП. На основании полученных документов обращались в страховые компании за страховыми выплатами.

В результате преступных действий трем страховым организациям причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 2,5 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении обвиняемого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения. В отношении остальных соучастников уголовное дело расследуется в ГСУ ГУ МВД по Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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