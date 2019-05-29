«Молодая гвардия» теряет берега: «люди Бурматова» продолжают подставлять шефа

«Молодые да ранние» единороссы продолжают дискредитировать своего шефа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественник из окружения депутата Государственной думы Владимира Бурматова Марсель Хазиев не удовлетворился победой в скандальных праймериз «Единой России». Напомним, Марселя Хазиева дважды отстраняли от участия в праймериз, состоявшихся 26 мая. Причем второй раз – утром в день голосования. По словам общественника, только вмешательство лидера единороссов региона Владимира Мякуша помогло восстановить справедливость. Правда, по слухам, не обошлось без депутата Госдумы Владимира Бурматова, в окружение которого входит Хазиев.

В итоге, Марсель Хазиев выиграл праймериз с перевесом в 10 раз. Но победа и «высокое заступничество», похоже, вскружили политику голову. И он решил наказать организаторам. Его сторонники пожаловались министру науки и высшего образования России Михаилу Котюкову и ректору ЮУрГУ Александру Шестакову на то, что организаторы предварительного голосования привлекали к участию в нем иностранных студентов.

Интересно, что сам Марсель Хазиев дистанцировался от жалобы, заявив, что инициатива исходила от его сторонников. Но именно со ссылкой на него еще вчера одно из федеральных новостных агентств сообщила о попытке привлечь к голосованию студентов из Египта.

Самое интересное, что речь идет о студентах ЮУрГУ. И вряд ли кто-то усомнится, что их появление на участке для голосования произошло уж совсем без ведома ректора вуза Александра Шестакова – человека весьма влиятельного не только в сфере образования, но и на политической арене региона. При этом «разруливать» ситуацию с наездом придется Владимиру Бурматову, уверены эксперты.

Самое интересное, что это не единственный инцидент , в который впутывают своего шефа представители «молодой гвардии» в «Единой России». Так, в середине мая в скандал оказался замешан помощник депутата Егор Лавришин. Депутат Калининского райсовета от КПРФ Эльдар Гильмутдинов заявил, что люди из окружения Лавришина угрожали его брату и агитаторам коммуниста. Помощнику госдепа пришлось обращаться с заявлением в полицию, где он обвинил оппонента в попытке дискредитировать его.

Почти одновременно в скандал оказался замешан помощник Бурматова в Верхнем Уфалее, актер местного театра Алексей Шолохов. Он сыграл одну из главных ролей в спектакле, содержащем эротические сцены. После этого его лишили статуса помощника депутата.

А еще раньше в Каштакском бору патруль инспекторов задержал автомобиль еще одного соратника Бурматова – депутата Металлургического райсовета Челябинска Алексея Четвернина, несмотря на запрет въезда на машинах на территорию памятника природы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.19

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