В Магнитогорске утонул подросток

В Челябинской области ищут тело погибшего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла около 20 часов 28 мая.

16-летний подросток купался в районе Центрального перехода. Как пишет «Верстов.Инфо», купание в этом месте запрещено.

В настоящее время следственный отдел СКР по Магнитогорску проводит по факту гибели молодого человека проверку. В издании отмечают, что купальный сезон в Магнитогорске начнется только 1 июня. Сейчас идет подготовка городских пляжей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.19

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