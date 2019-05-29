Южноуральское минэкологии объявило фантастический конкурс

Министерство экологии Челябинской области решило выбросить 50 тысяч рублей на абсурдный конкурс.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство экологии Челябинской области объявило Открытый конкурс идей среди населения на лучший проект по благоустройству территории Челябинской городской свалки после её рекультивации.

Конкурс будет проходить с 29 мая по 26 августа нынешнего года. Участниками могут быть граждане без ограничения возраста и профессиональной принадлежности. «К участию допускаются работы, представляющие собой изложенную письменно актуальную идею на лучший проект по благоустройству территории Челябинской городской свалки после её рекультивации», – рассказали в пресс-службе регионального минэкологии.

«Проведением этого конкурса мы хотим побудить наших граждан творчески подойти к решению данной экологической проблемы, совместными усилиями выработать новую модель взаимодействия с окружающим миром, способной восстановить и сохранить естественную среду обитания», – вдохновенно вещает и.о. министра экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Призовой фонд Конкурса составляет 50 тысяч рублей. «Идея, признанная победителем, будет передана на рассмотрение в ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», опубликована на официальном интернет-сайте Министерства, а также в официальных профилях министерства в социальных сетях «Вконтакте» и «Instagram» с указанием авторства», – заверяют в ведомстве.

Мероприятие, следует отметить, весьма сомнительное и странное. Обратим внимание, к примеру, на обещание передать идею-победительницу «на рассмотрение в ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Напомним, именно эта компания будет проводить рекультивацию городской свалки. Но зачем ей рассматривать какие бы то ни было идеи благоустройства территории после рекультивации?

К тому же, как заявили представители РосРАО, говорит о благоустройстве территории бывшей городской свалки можно будет не раньше, чем через 20 лет после завершения рекультивации, да и то после серьезного анализа состояния окружающей среды.

Зачем же решать сейчас, как должна выглядеть бывшая городская свалка через 20-30 лет? Ведь за столь длительный промежуток времени могут измениться представления челябинцев о благоустройстве, актуальные задачи сохранения качественной окружающей среды. Да, в конце концов, технологии реализации экологических задач.

Впрочем, пресс-служба минэкологии, возможно, сама дает ответ на возникшие недоумения. «Пока идут нешуточные споры, высказываются мнения экспертов и общественников, вносятся поправки в планы работы, министерство экологии Челябинской области решило более творчески подойти к решению данного вопроса», – заявляют чиновники.

Так, может быть, дело как раз в этих «нешуточных спорах»? Спорах, отметим, касающихся отнюдь не будущего благоустройства, и непосредственно проекта рекультивации.

Напомним, на прошедших 27 мая публичных слушаниях челябинские экологии не выразили восторга по поводу представленного РосРАО проекта рекультивации городской свалки. Подрядчик намерен разместить весь мусор в четыре яруса высотой 10 метров каждый. Далее, будут смонтированы системы для отвода и утилизации газов, а также для сбора и очистки загрязненных вод (фильтрата). После чего сформированный холм накроют слоями грунта, гидроизоляционного материала, дренажа и плодородной почвы. Последний засеют травой.

«Непонятна технология очистки фильтрата: какие мембраны будут использоваться, справятся ли те очистные установки, которые планируется поставить, с объёмом, имеющимся на свалке», – высказывает свои смоения сомнения эколог Виталий Полторацкий. С биогазом тоже не все так просто. «Мы сегодня не увидели никаких серьёзных расчётов по очистке фильтрата, вопрос по утилизации биогаза тоже недоработан, – оценил проект Виктор Бабаец. – Получается, весь биогаз идёт с вредными примесями, и есть сомнения, что все эти вредные примеси сгорят. Никаких мероприятий по очистке биогаза не предложено. Есть риск, что мы получим дополнительный вред. Кроме того, на свалке находятся грунты чрезвычайной опасности, а они должны вывозиться и утилизироваться на специальный полигон. Эти мероприятия необходимо включить в проект. На участке имеются и загрязнённые грунтовые воды, а также чрезвычайно грязные поверхностные воды, в том числе загрязнённые мазутом – никаких мероприятий по очистке, сбору и утилизации их тоже не предложено».

Пока представители РосРАО не могут дать ответа на многие вопросы, хотя и выражают готовность работать с челябинскими экологами в связке. Но в региональном минэкологии, похоже, действительно, творчески подойти к решению споров. И предлагают просто пофантазировать на вольную тему.

Челябинск, Виктор Елисеев

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