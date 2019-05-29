В Челябинской области таксист изнасиловал пассажирку

В Челябинской области водитель такси надругался над клиенткой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Сосновском районе в понедельник, 27 мая.

39-летний водитель автомобиля такси вывез 29-летнюю пассажирку на безлюдную дорогу недалеко от поселка Таловка, где изнасиловал. Женщина обратилась в полицию.

По информации следственного управления СКР, таксист задержан. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении южноуральца обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.19

Южноуральское минэкологии объявило фантастический конкурс. / «Не соответствует нормам»: Генпрокурор раскритиковал российскую гражданскую авиацию. / «Пагубное влияние»: Генпрокурор России отчитался в Госдуме о мусорной реформе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»