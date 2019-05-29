В Челябинской области таксист изнасиловал пассажирку

В Челябинской области водитель такси надругался над клиенткой.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Сосновском районе в понедельник, 27 мая.
39-летний водитель автомобиля такси вывез 29-летнюю пассажирку на безлюдную дорогу недалеко от поселка Таловка, где изнасиловал. Женщина обратилась в полицию.
По информации следственного управления СКР, таксист задержан. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о предъявлении южноуральца обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 29.05.19
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