В Челябинске бывший следователь за покушение на взятку получил восемь лет «строгача»

В Челябинске вынесли приговор бывшему следователю СКР, попавшемуся на покушении на взятку.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал бывшего следователя следственного управления СКР по Челябинской области виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере.

Установлено, что челябинец в период с марта по июль 2017 года, являясь старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СКР, осуществляя производство следствия по уголовному делу, совершил покушение на получение через посредников – адвокатов взятки в 3 миллиона рублей за принятие решений о прекращении уголовного преследования и об отказе в возбуждении уголовного дела.

Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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