Решили поменять самолет: челябинцы не могут вылететь в Анталью больше 15 часов

Вылет еще одного авиарейса из Челябинска в Анталью перенесли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вылет рейса чартерного рейса №4009 по маршруту Челябинск – Анталья авиакомпании «Red Wings» перенесен на 17:45.

Напомним, по расписанию борт должен был покинуть аэропорт «Челябинск» сегодня в 02:20. Однако вылет был отложен из-за неисправности воздушного судна.

Расчетное время отбытия сначала назначили на 13:00, затем – на 15:00. Позднее вылет перенесли на 16:00. Теперь электронное табло выдает расчетное время 17:45. При этом известно, что авиакомпания все-таки решила сменить воздушное судно. Возможно, с этим связан перенос вылета следующего рейса «Челябинск – Анталья» – с 18:00 до 21:15.

Между тем, Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки вылета борта №4009. «Время вылета, указанное в расписании 02 часов 20 минут, в связи с технической неисправностью воздушного судна Airbus перенесено на 15 часов. На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, из них 58 детей, – напомнили в ведомстве. – В настоящее время авиаперевозчиком оказываются пассажирам услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами, в том числе, размещение в гостинице».

Челябинск, Виктор Елисеев

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