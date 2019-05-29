«Большой брат» поймал первых нарушителей на ЕГЭ в Челябинской области

На Южном Урале прошел первый обязательный ЕГЭ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, сегодня, 29 мая, 13,7 тысячи человек сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике и 269 человек сдавали математику в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

«Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена сдача ГВЭ. Данный экзамен имеет разные варианты контрольных измерительных материалов в целях учёта возможностей разных категорий его участников. Для ребят слепых на федеральном уровне готовятся специальные материалы с использованием шрифта Брайля», – поясняет Елена Коузова, исполняющий обязанности первого заместителя министра образования и науки Челябинской области.

ЕГЭ по математике базового уровня в этот день сдавали 5,9 тысячи выпускников одиннадцатых классов, которым математика не требуется для поступления в вуз. Для получения аттестата им достаточно набрать 3 балла из 5 возможных.

На профильный экзамен пришли 7,9 тысяч участников. Участникам требовалось выполнить 12 заданий с кратким ответом и 7 с развёрнутым в течение 3 часов 55 минут. Минимальный порог – 27 баллов. Результаты данного экзамена засчитываются для получения аттестата и участвуют в конкурсе для поступления в вузы, имеющих в перечне вступительных испытаний учебный предмет «Математика».

Всего в области было задействовано 89 пунктов проведения экзаменов ЕГЭ и 33 пункта ГВЭ. Во всех аудиториях ППЭ велось онлайн видеонаблюдение с целью обеспечения объективности и прозрачности результатов экзаменов.

«Благодаря работе онлайн-наблюдателей сегодня в Челябинской области были удалены с экзамена 3 участника ЕГЭ, попытавшиеся воспользоваться во время экзамена справочными материалами и мобильными телефонами. Результаты по математике для них аннулированы. Выпускникам будет предоставлена возможность повторно сдать экзамен по базовой математике в сентябре, чтобы они смогли получить аттестат. Я ещё раз напоминаю всем участникам, что во время экзаменов запрещено иметь при себе шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Нарушители на экзаменах по выбору смогут повторно сдать ЕГЭ не ранее чем через год», – уточнил директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Напомним, что в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

С расписанием ЕГЭ и ГВЭ году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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