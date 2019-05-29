Алексей Текслер: В Челябинской области необходимо улучшить условия для развития бизнеса

В Челябинской области необходимо улучшить условия для развития бизнеса. Об этом заявил глава региона Алексей Текслер на встрече с южноуральскими предпринимателями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», встреча состоялась на площадке многофункционального центра «Территория Бизнеса».

Алексей Текслер отметил, что за последнее время произошло снижение числа занятых в сфере малого бизнеса: «Количество субъектов малого и среднего бизнеса упало на 700 единиц и составило в 2018 году 442 тысячи человек. Конечно, динамика следует за теми проблемами, которые существуют в экономике. Тем не менее, на мой взгляд, нужно усилить условия ведения предпринимательской деятельности. Необходимо провести анализ тех причин, которые мешают развитию, посмотреть, какие есть административные барьеры и структурные ограничения».

«Возможно, есть инфраструктурные проблемы, нужно сделать более доступным финансирование. Есть федеральные инструменты, есть областные – все это надо целесообразно использовать. Жду от вас предложений. Давайте эту работу проводить вместе. Готов встречаться с руководством банков, продвигать интересы малого и среднего бизнеса», – обратился Алексей Текслер к предпринимателям.

Он акцентировал внимание на таких направлениях работы как бизнес-акселерация (выращивание бизнеса от малого до крупного), образование, стимулирование экспорта: работа в этом направлении ведется, но пока недостаточно.

Глава региона отметил большой потенциал для развития малого бизнеса в АПК. Он подчеркнул: ставка будет делаться не на глобальные стратегические проекты, а на развитие потенциала малого и среднего предпринимательства, и власть должна быть ближе к нуждам бизнес-сообщества, предлагать реальную помощь – сегодня существуют различные механизмы поддержки. Кроме того, в области необходимо создавать такую атмосферу, чтобы человек не боялся открывать собственный бизнес, ведь каждое новое предприятие – это рабочие места и, что немаловажно, возможность для людей улучшить качество жизни:

«Совершенно неприемлемо, когда условия ведения бизнеса в соседних регионах лучше, чем в Челябинской области, и мы эти условия будем выравнивать – это понятная задача, которую мы решим. Это нужно нашим предпринимателям, чтобы конкурировать, ведь бизнес не имеет границ. Что касается МФЦ «Территория Бизнеса» – это такая экосистема, где человек с идеей заняться бизнесом может получить комплексную поддержку», – отметил Алексей Текслер.

Предприниматели согласны с оценкой главы региона: «Изменения не только в бизнесе, но в нашей жизни вообще происходят чаще всего по двум причинам: или от того, что мы стремимся к свету – хотим что-то новое создать: например, развиваем бизнес, растим его, или от того, что нас «припекло» и мы вынуждены меняться. «Территория бизнеса» – это для тех, кто стремится к свету, – считает руководитель регионального отделения организации «Опора России» Артем Артемьев. – Там есть уже фонд микрофинансирования, фонд развития промышленности работает, много семинаров. Это, без сомнения, лучшая российская практика поддержки предпринимательства на сегодняшний день. И сейчас она тиражируется по всей стране».

О том, как система работает на практике рассказала главный специалист отдела социально-экономического развития Сосновского района Маргарита Чуйкова: «Весной специалисты «Территории бизнеса» провели в районе два обучающих семинара: предпринимателям рассказали, как использовать в работе возможности социальных сетей и как быстро создать сайт своего предприятия. Семинары были бесплатными. Люди заинтересовались, предложили свои темы для обучения. Осенью эта работа продолжится».

«Мы договорились о том, что будем увеличивать число бэк-офисов в других городах нашей области, чтобы поддержка оказывалась не только на территории Челябинской агломерации, но и во всех остальных муниципалитетах», – сообщил Алексей Текслер. И подчеркнул: важно не только количество, но и качество государственных и муниципальных услуг, которые предприниматели получают в таких центрах.

Глава региона добавил: область активно подключается к реализации федерального национального проекта, который также ориентирован на малый бизнес, так что поддержка сферы будет усиливаться.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 29.05.19

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