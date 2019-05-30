В Копейске пропала 14-летняя школьница

В Копейске ищут 14-летнюю девушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14-летняя ученица седьмого класса школы №23, расположенной в поселке Старокамышинск Копейского городского округа, ушла вечером 29 мая и до настоящего времени не вернулась. Об этом рассказали на странице образовательного учреждения в социальных сетях.

«Ушла на тренировку по лёгкой атлетике к 17:30 и до настоящего момента не вернулась. Кто обладает какой-либо информацией, просьба сообщить родителям либо администрации школы», – сообщают горожане.

По словам жителей поселка, на тренировке девочка так и не появилась. Как рассказали знакомые школьницы, раньше она никогда из дома не убегала.

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