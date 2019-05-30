Каждый третий ребенок в Челябинске подвергался травле в школе

Челябинцы рассказали о систематической травле одноклассниками детей из бедных семей.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском филиале РАНХиГС, накануне Дня защиты детей социологи вуза выяснили, насколько остро в школах города стоит проблема буллинга (агрессивное преследование одного из членов малой группы – школьников и студентов со стороны другого или других членов этой группы).

Вопрос о фактах проявления буллинга социологи Челябинского филиала РАНХиГС задали родителям. Вопрос задавался лишь респондентам, имеющим детей школьного возраста. Всего в выборке их было 214 человек.

Сталкивались с фактами травли, агрессивного преследования со стороны одноклассников в школе дети 28,5% опрошенных социологами родителей. Чаще остальных эту позицию выбирали челябинцы с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего.

Большинство респондентов (65,9%) отметили, что их дети не сталкивались с фактами травли. Как правило, этот вариант ответа выбирали женщины, респонденты 25-44 лет и 45-59 лет, по роду занятий – работающие по найму на частных предприятиях, индивидуальные предприниматели, руководители организаций, а также горожане, имеющие средний уровень достатка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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