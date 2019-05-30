В центре Копейска эвакуировали ТРК

В городе-спутнике Челябинска эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полиция оцепила территорию вокруг ТРК «Слава», расположенного в центре Копейска.

Автомобили, следующие по проспекту Славы, разворачивают. Прохожим запрещают переходить дорогу. На месте, помимо сотрудников полиции, находятся автомобили скорой медицинской помощи и газовой службы, пожарная машина.

Сотрудники одного из расположенных в ТРК магазинов рассказывают, что всех сотрудников и посетителей спешно эвакуировали. «Сказали, бомба, – говорят продавцы. – Но нам особо не докладывают». Другие рассказывают, что у одной из стоек нашли сумку с проводами, к которым был присоединен телефон.

В пресс-службе администрации Копейска не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, посоветовав обратиться в правоохранительные органы. Источники в силовых структурах сообщили, что это могут быть учения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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