Магнитогорцу предъявили обвинение в убийстве 17-летней знакомой

Следователи рассказали о подробностях убийства несовершеннолетней девушке в Магнитогорске.

Как уже сообщал «Новый День», тело 17-летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли 27 мая на лестничной площадке одного из многоквартирных домов в Магнитогорске.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками МВД, удалось установить и задержать 21-летнего местного жителя.

«По версии следствия, в указанный день подозреваемый встретился с ранее знакомой потерпевшей и в подъезде дома по месту жительства девушки из личных неприязненных отношений нанес ей множественные удары ножом. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте, а подозреваемый скрылся с места преступления», – рассказали в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Также установлено, что в тот же день, незадолго до убийства своей знакомой, молодой человек покушался на жизнь водителя такси, пытаясь нанести ему удары ножом. Мужчина оказал активное сопротивление, и тот скрылся.

На сегодняшний день магнитогорцу предъявлено обвинение в покушении на убийство и убийстве. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.19

В центре Копейска эвакуировали ТРК. / Каждый третий ребенок в Челябинске подвергался травле в школе. / В Копейске пропала 14-летняя школьница. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»