Громкое дело об убийстве «королевы красоты» в Магнитогорске направлено в суд

Магнитогорец, расправившийся с участницей конкурсов красоты ради подержанной иномарки, предстанет перед судом.

Как сообщили «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Магнитогорска, обвиняемого в разбое, убийстве с целью скрыть другое преступление и хищении документов.

Напомним, 29-летняя женщина, известная участием в конкурсах красоты, приехала в июле прошлого года в Магнитогорск из США, где жила в последнее время с мужем и сыном. Она планировала закончить в родном городе дела и продать автомобиль, а затем вернуться в Штаты. Договорившись с потенциальным покупателем о встрече, женщина пропала. Ее искали несколько дней, пока не открылась правда.

«Следствием установлено, что обвиняемый в июле 2018 года в Магнитогорске под видом покупки автомобиля предложил потерпевшей проследовать с ним в безлюдное место – автосервис, где напал на нее, нанеся металлической кувалдой, ломом и неустановленным предметом множество ударов, после чего задушил металлическим тросом, – рассказали в надзорном ведомстве. – Затем вывез труп в безлюдное место, похитив автомобиль, личное имущество и документы потерпевшей».

В рамках уголовного дела муж погибший заявил гражданский иск на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.19

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