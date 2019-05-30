Южноуралец, заживо спаливший пенсионерку, получил 17 лет колонии

В Челябинской области огласили приговор местному жителю, убившего пенсионерку, отказавшейся дать ему деньги на выпивку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, 29 летний южноуралец признан виновным в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенном общеопасным способом, сопряженном с разбоем, в разбое, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего и в умышленном уничтожении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенном путем поджога.

Суд установил, что ночью 20 мая 2018 года в Карталах мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил занять деньги для покупки спиртного у пожилой женщины, которая одна жила в частном доме. Ранее он периодически помогал ей по хозяйству за плату. Попросив в долг 300 рублей и получив отказ, он разбил окно лопатой, проник в дом и избил хозяйку. От нанесенных ударов пенсионерка упала на пол. После этого южноуралец обыскал возможные места хранения денег, но ничего не нашел. С намерением лишить женщину жизни он с помощью зажигалки поджег вещи, в результате чего начался пожар. Через два дня его задержали сотрудники полиции, которым мужчина рассказал подробности совершенного.

В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, заявив, что убил женщину не намеренно.

Суд назначил южноуральцу наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев (исполняется после освобождения).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.19

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