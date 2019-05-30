В Челябинской области официально дали старт выборам губернатора

В Челябинской области огласили приговор местному жителю, убившего пенсионерку, отказавшейся дать ему деньги на выпивку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Законодательное собрание Челябинской области сегодня, 30 мая, утвердило дату выборов губернатора региона – Единый день голосования 8 сентября нынешнего года.

Напомним, о своем намерении претендовать на пост главы Южного Урала объявили Алексей Текслер, Константин Нациевский (от КПРФ), Виталий Пашин (от ЛДПР), активист Александр Лебедев, член координационного совета движения «Стоп – ГОК» Василий Московец, лидер политического движения «Социальная справедливость России» Виктор Черепнин, руководитель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, а также предприниматель и экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.19

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