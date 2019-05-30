Челябинский цирк закроют на полтора года

Челябинский цирк закрыли на ремонт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Росгосцирка, в Челябинском цирке завершились гастроли программы «Шоу слонов», и цирк ушёл на каникулы.

Новых представлений здесь не будет полтора года: здание цирка готовится к масштабной реконструкции. В ходе ремонтных работ планируется заменить систему отопления, электро- и водоснабжения, провести обновление зрительного зала и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование. В цирке будет смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования. Также предусмотрены обновление фасада здания и кровли, благоустроена прилегающая к нему территория.

Кроме того, будет снесено старое здание цирковой гостиницы. Вместо него будет возведено новое, которое планируется соединить с цирком теплым переходом.

Работы по реконструкции цирка, которые, как ожидается, начнутся в сентябре, предполагается завершить к концу 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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