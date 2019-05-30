На Южный Урал обрушатся грозы и град

В Челябинской области на фоне жары ожидаются грозы и град.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 31 мая в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, в горах до умеренных, грозы, град. Температура ночью +11, +16, в низинах +5, +10 градусов. Днем +25, +30. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, днем – отдельные порывы 15-20 метров в секунду.

Дожди с грозами продлятся и все предстоящие выходные. Они несколько охладят температуру воздуха. В субботу ночью синоптики обещают +11, +16, днем – 24-29 градусов выше нуля. В воскресенье ожидается +12, +17 градусов, днем +23, +28, на севере +18, +23.

В Челябинске в ночь на пятницу синоптики обещают +13, +15, днем 27-29 градусов выше нуля. В следующие две ночи ожидается +14, +16. А вот днем температура несколько спадет по сравнению с пятницей: в субботу до +25, +27, в воскресенье до +23, +25.

Челябинск, Виктор Елисеев

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