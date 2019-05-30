Выслушал приговор и ушел: из суда сбежал осужденный к реальному сроку

В Казани осужденный ушел из зала судебных заседаний после оглашения обвинительного приговора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 29 мая, в Ново-Савиновском районном суде Казани.

48-летний житель республики был приговорен к 10 месяцам колонии за совершение мошенничества с причинением значительного ущерба. Однако, реакция мужчины оказалась весьма оригинальной: через минуту после оглашения приговора он спокойно покинул зал судебных заседаний, прошел мимо поста охраны и вышел из здания суда.

«Просто вышел», – цитирует «БИЗНЕС Online» свои источники в суде. Издание уточняет, что мужчина отпросился в туалет. При этом, по данным пресс-службы УФССП по Республике Татарстан, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов для обеспечения безопасности этого судебного заседания судьей не привлекались.

Теперь мужчину ищет полиция.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.19

На Южный Урал обрушатся грозы и град. / Челябинский цирк закроют на полтора года. / ЦБ готов раскрывать силовикам банковскую тайну. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»